AÜ'de kadına yönelik şiddet konuşuldu

AÜ Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında "Kadına Şiddete Hayır" konulu bir panel düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte KATCAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar, 25 Kasım’ın Dominik’te diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü olan üç kız kardeş anısına ‘Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’ olarak kabul edildiğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin pek çok çeşidi olduğunu ve kadına şiddetin ise en çok yakınlarından geldiğine değinen Kutlar, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla pek çok yasal düzenleme yapıldığını ancak bunların henüz şiddeti önlemeye yetmediğini ifade etti.

Önce aile içinde sonra da okullarda verilecek toplumsal cinsiyet dersleri ile şiddetin çözülebileceğini belirten Kutlar, “Hepimizin dileği sadece kadına değil dünyanın hiçbir yerinde hiçbir canlıya şiddetin uygulanmadığı güzel yarınlara ulaşmak. Bunun içinde devlet kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, kadına, erkeğe, herkese görevler düşmekte. Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız” diye konuştu.

Moderatörlüğünü KATCAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu’nun yaptığı panele Antalya Barosu’ndan Av. Esra Gençer Özdemir, Av. Gamze Ökte Kılıçkap, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Psikolog Emine Anadol, Kadın ve Demokrasi Derneği’nden (KADEM) Av. Neslihan Yalçın konuşmacı olarak katıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunlarından Aslıhan Koçak’ın "Türkiye’de Erkek Egemenliğindeki Meslekleri İcra Eden Kadınlar" konulu fotoğrafları ve Kadın Girişimciler Kooperatifi’nin el işi ürünleri sergilendi.