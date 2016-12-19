ATV'nin çeyrek asırlık gururu

Toygar DİM

ÖZTÜRK Kolcuoğlu Restoran’da akşam yemeği ile başlayan kutlama programının ardından ATV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Sipahioğlu, çalışanlarla birlikte 25. yıl pastasını kesti. 16 Aralık 1991’de yayın hayatına başlayan ATV ve Radyo Time çalışanları renkli kutlamaya tam kadro katıldı. Yemeğin ardından ATV Yönetim Kurulu Başkanı Sipahioğlu, kuruluş yıldönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu açıklamasında “Kuruluşumuzdan bugüne kadar başımızdan bir çok olumsuz olay geçti ancak ayakta kalmayı başarabildik” dedi. Uzun yıllar ATV’de ‘Alanyaca’ adlı programı yapan Tarihçi ve Alanya Araştırmacısı Oğuz Korum da gecede bir konuşma yaptı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Sipahioğlu, ATV ve Radyo Time çalışanları ile birlikte 25. yıl pastasını kesti.



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