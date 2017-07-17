ATV Avrupa'dan skandal hata: Kanatsız Karılar

ATV Avrupa ekranlarında büyük bir skandala imza atıldı. Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi ama ATV Avrupa dizisinin adını Kanatsız Karılar diye yazarak rezil oldu.

İzleyenler ekranın sağ alt köşesinde yazan Kanatsız Karılar başlığını görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Kanatsız Kuşlar dizisinin adının nasıl olup da Kanatsız Karılar şeklinde yazıldığına kimse akıl erdiremedi. Çünkü Kuşlar ve Karılar kelimelerinin uzaktan yakından benzerliği de yok.

Olay yaşanır yaşanmazda sosyal medyada tepkiler gecikmedi...

