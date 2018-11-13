ATSO Tarım Kümesi yurtdışı pazarlara açılma hazırlığında

ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın ihracatının ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla yeni bir “Tarım Kümesi Projesi”ne başlandığını bildirdi. ATSO tarafından daha önce de yapı malzemeleri, gıda ve tarım sektörlerinde UR-GE projeleri yürütüldüğünü ve başarıyla tamamlandığını belirten Çetin, “Bugüne kadar yürüttüğümüz kümelenme çalışmaları son derece başarılı geçti. UR-GE projeleri kapsamında dış ticareti bilmeyen üyelerimiz ihracat yapar hale geldiler, ihracatçı firmalarımız ise yeni pazarlara açıldılar. Bir önceki Tarım Kümemiz, Tunus, Çin, Tayland ve Brezilya’da düzenlenen sektörün önemli fuarlarına katılım sağlamış, Vietnam’da ise ikili iş görüşmeleri düzenlemişti. Bugün geldiğimiz noktada ise Antalya firmaları Vietnam’dan Amerika’ya, dünyanın her yerine ürün satar hale geldiler. Bir önceki ATSO Tarım Kümesi’nin gördüğü yoğun ilgi ve yeni bir kümelenme projesine yönelik sektörden gelen talepler üzerine tarım sektöründe tekrar kümelenme yoluna gidiyoruz” dedi.

“Eğitimler tamamlandı, hedef pazarlar çalışılıyor”

Çetin şöyle devam etti:

“ATSO tarafından 2018 yılı Ocak ayında Bakanlığa başvurusu yapılan ‘ATSO Tarım Kümesi Projesi Şubat ayında onaylandı. Daha sonra ihtiyaç analizi faaliyeti gerçekleştirilerek projenin yol haritası oluşturuldu. İhtiyaç analizi faaliyeti sonucunda kümenin almasında fayda görülen ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ ve ‘Dış Ticaret İstihbaratı’ eğitimlerini tamamladılar. Eylül ayında düzenlediğimiz Temel Dış Ticaret Eğitimi’nde küme üyelerimiz; dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette lojistik operasyon, dış ticarette taşımacılık yönetimi ve sigorta uygulamaları, dış ticarette ödeme şekilleri, akreditif ödeme şekli, dış ticarette tahsilat risklerini minimize etme, gibi konular hakkında bilgi edindiler. Ekim ayındaki, ‘Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimi’nde ise; hedef pazar çalışması, hedef pazarın tespiti uygulamaları, hedef pazar tespitini etkileyen faktörlerin analizleri, hedef pazar belirleme, ticari bilgi kaynakları, temel veri tabanları ve uygulamaları, seçilen hedef pazarlarda araştırma teknikleri gibi konular işlendi. Önümüzdeki günlerde ise kümemiz yurtdışı pazarlar konusunda çalışmalar yapacak. İnanıyorum ki bu proje Antalya’yı yeni pazarlara açacak, firmalarımızın dış ticaret başarıları ihracat rakamlarımızdaki artış olarak ülke ekonomisine katkı koyacaktır.”