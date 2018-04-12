ATSO seçimlerini Davut Çetin kazandı

ANTALYA iş dünyasının en büyük kuruluşu ATSO'da, 49 meslek komitesinde 7 Nisan Cumartesi günü yapılan 271 komite üyesi ve 111 meclis üyeliği seçiminin ardından ikinci tur seçimler dün gerçekleştirildi. 10 bin 221 üyenin oy kullandığı ilk seçimde yüzde 48 katılım oranı sağlanırken, yönetim, disiplin ve TOBB delegelerinin seçildiği ikinci aşamada ise 111 meclis üyesinin tamamı sandığa gitti. Bu seçimde ATSO'nun 11 kişilik yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, 6 kişilik disiplin kurulu, 23 kişilik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul delegesinin seçimi yapıldı. Seçimde iki listede asil 40, yedek 40 olmak üzere toplam 80 aday yarıştı. Kepez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri nezaretinde ATSO Konferans Salonu'nda yönetim, disiplin ve TOBB delege seçimleri için toplam 3 sandık kuruldu. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 14.30'da sona erdi. İki başkan adayının yarıştığı seçime ATSO Başkanı Davut Çetin 'kırmızı' liste, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar 'turkuaz' listeyle katıldı. Seçimde ATSO Başkanı Davut Çetin'in 'kırmızı' listesi 67 oy alırken, Ali Bahar'ın 'turkuaz' listesi ise 43 oy aldı. Buna göre ATSO'nun yeni başkanı yeniden Davut Çetin oldu. Seçimde blok listelerin yanı sıra kırmızı listenin yönetim kurulunda 'çizik yiyen' isimler de oldu. Seçimin sürprizi 'turkuaz' listeden yönetim kurulu adayı olan Murat Totoş 58 oy alırken, 'kırmızı' listede Sedat Peker 53 oyda kaldı. Totoş, kırmızı listeyi delerek yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

MECLİS DİVANI CUMA GÜNÜ SEÇİLECEK

ATSO'nun yeni meclis üyelerinden Antalyaspor'un eski başkanı Sedat Peker, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle ilk seçime tekerlekli sandalyeyle katılmıştı. Peker, bu seçime ise koltuk değnekleriyle gelerek üç sandıkta da oyunu kullandı. İki başkan adayı sonlara doğru oy kullanmayı tercih etti. ATSO'nun 7 Nisan'da başlayan ve üç aşamalı seçimlerinin ikinci aşaması da böylelikle tamamlandı. ATSO'nun üç aşamalı seçim süreci 13 Nisan Cuma günü ATSO Meclis Başkanı, meclis divanı ve komisyonların seçimiyle tamamlanmış olacak.

ÇETİN: ÖNEMLİ BİR SONUÇ

Seçimin ardından bir değerlendirmede bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, şunları söyledi: “Yönetim kurulu seçimlerini bitirdik ve yönetim kurulu başkanlığında 68'e 43 bir sonuç var. Bu gerçekten çok önemli bir sonuç. Biz bunu zaten çok uzun bir süredir söylüyorduk, 'açık farkla alacağız' diye. Bugünkü sonuçlar da onu gösteriyor. Yönetim kurulunda bir arkadaşımız haricindekilerin hepsi seçildi. Bir arkadaşımızın yerine sadece diğer listeden bir kişi girdi aramıza ve sonuçta o da bizim beraber çalıştığımız arkadaşımız. Önümüzdeki dönemde biz aynı ivmeyle, iyi bir kadroyla çalışmaya devam edeceğiz. Ben seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum, meclis üyelerimize de bize gösterdikleri teveccüh edeniyle teşekkür ediyorum."

MECLİS BAŞKANLIĞINA SÜLEYMAN ÖZER

Seçim sürecinin gayet güzel geçtiğini de belirten Davut Çetin, cuma günü meclis başkanı, meclis divanı, meslek komitelerinin başkan ve üyelerinin seçimiyle sürecin tamamlanacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti. Davut Çetin, cuma günkü meclis başkanlığı seçimi için “Meclis başkanlığı için mevcut başkanımız var zaten. Onun üzerinden devam edeceğiz sanırım" dedi.

İŞTE ATSO’NUN YENİ YÖNETİMİ

Davut Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Nilay Akbaş Tarakçı, Cahit Şahin, Erol Erkan, Mustafa Atılgan, Mustafa Ayanoğlu, Ayhan Kızılsavaş, Mızrab Cihangir Deniz, Zeki Erdoğan, Hüseyin Eroğlu ile turuncu listeden Murat Totoş. Disiplin kuruluna ise Ali Peker, Zuhal Senai, Mustafa Köleoğlu, Hüseyin Demirezen, Bülent Güler, Hüseyin Kemal Bostanlı seçildi. TOBB genel kurul delegeleri ise şöyle Eşref Demirörs, Murat Ülger, Nejdet Alacan, Kenan Çelik, Fikret Erdemoğlu, Osman Çoban, Ömer Akpınar, Ahmet Kavafoğlu, Özkan Işıldar, Veli Yavuzcan, Mehmet Dikmen, Adnan Kaya, Sedat Gümüş, Cem Onay, Recep Mavi, Şekip Dinçer, İsmail Ömer Bilal, Alp Özel, İsmail Odabaşı, Uğur Deveci, Halil Ersoy, Niyazi Şahin, İsmail İltemir.