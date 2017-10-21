ATSO fark yaratacak

ETKİNLİKLE ilgili açıklama yapan Çetin, şöyle dedi: “Girişimciliğin, işletmelerde gelişmenin önündeki en büyük sorunlardan birisi yaratıcı iş fikirlerinin uygulamaya geçememesidir. Özellikle her konuda çok hızlı değişim ve gelişimin kaydedildiği çağımızda bilgiyi, fikri olgunlaştırıp ticarileştirme konusunda da hızlı ve etkin adımlar atmak gerekiyor. Biz de ATSO olarak 'İnovasyon Yılı' çalışmalarımız kapsamında girişimcilerimize ve işletmemize yenilikçi fikirlerini hayata geçirme yöntemlerinin ve problem çözme tekniklerinin anlatılacağı, tartışılacağı 'Fikirden İnovasyona Atölye Çalışması' adıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinlikle katılımcılara, sorunlarda veya gelişme alanlarında yaratıcılıklarını tetikleyecek sorgular ve yöntemler hakkında beyin fırtınası yapma teknikleri anlatılacak. Böylece hem ihtiyaçları olan çözümleri fark etmeleri hem de öğrendikleri yeni yöntemleri tüm çalışma hayatlarına uyarlamaları hedefleniyor. Ayrıca katılımcılar, bu çalışma ile yaratıcı düşünce için kullanılan farklı yöntemlerle üretilecek fikirlerin, inovasyona dönüştürme sürecini yönetmenin inceliklerini de öğrenme fırsatı elde edecek. Katılım 30 kişi ile sınırlı olup katılım listesi başvuru sırasına göre belirlenecek."