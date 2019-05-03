ATSO'da 'Emlakta başarılı olmanın sırları' anlatıldı

ATSO Atatürk Konferans salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, TÜGEM'den kurucu Başkan Hakan Akdoğan, TÜGEM İl Başkanı Derya Avcıoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Mustafa Ayanoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden birisi konumunda olduğunu belirtti. Rakamlara bakıldığında inşaat sektörü ile büyüme rakamları arasında güçlü korelasyon olduğunu kaydeden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

“İnşaat sektöründeki büyüme aslında bizlere turizmin, sanayinin ve altyapının büyümesini de gösterir. Ekonomi büyürken lokomotif olarak görev yapan inşaat sektörü, ekonomi küçülürken de en çok etkilenen sektör olmaktadır. Nitekim maliyetlerin yükselmesi, kredi faizlerinin artması gibi faktörlere piyasadaki genel durgunluk da eklenince sektördeki büyümenin de durduğunu görüyoruz. Ocak-Mart döneminde konut satışları Antalya'da yüzde 13,82, Türkiye'de ise yüzde 15,61 düşüş göstermiştir. Benzer tabloyu emlak sektörünün tamamında da görmek mümkün. Ancak ekonomide ve sektörde durgunluk var diye de enseyi karatmamak gerekiyor. Antalya, birçok açıdan emlak sektörü için avantajlı bir destinasyondur. Turizmde bu yıl rekorlar kırmayı hedefliyoruz. İlk rakamlar da bu hedefi destekler niteliktedir. Nisan sonu itibarıyla turist sayısında yıllık artış yüzde 36 düzeyindedir. Turizmdeki canlanma ve gelir artışı tüm sektörlere olduğu gibi emlak sektörüne de yansıyacaktır."

ANTALYA'DA YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 44 ARTTI

Döviz kurundaki yükselme nedeniyle yabancılar için Türkiye'de emlak yatırımının cazibesinin arttığını söyleyen Ayanoğlu, yabancıya konut satışında Antalya'nın İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunduğunu kaydetti. Ayanoğlu, “2018'de Antalya'da ilk 3 ayda yabancıya 1288 konut satılmışken bu rakam 2019'da yüzde 44 artışla 1899'a çıkmıştır. Yurtdışı pazarlarda da önemli fırsatlar bulunmaktadır ve bunları değerlendirmek gerekmektedir" dedi.

'ATSO OLARAK SEKTÖRÜN YANINDAYIZ'

ATSO olarak sektörü desteklemek adına azami çaba harcadıklarını kaydeden Ayanoğlu, "İnşaat grubumuz geçtiğimiz günlerde odamızın organizasyonu ile Katar'da yapı-inşaat fuarına katıldı. Bu fuarlar hem yurtdışında iş almak hem de konut satışı için önemlidir. Mart ayında başkanımız Davut Çetin'in çabaları ile sektöre cansuyu niteliğinde önemli bir adım atıldı. Ziraat bankamızın desteğiyle, müteahhitlerimizin katkısıyla faizi 0.98'e çekerek 120 ay vadeli 750 bin liraya kadar kredi sağlamak için protokol imzaladık. Sektörden olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

ATSO olarak emlak sektörünü dijital dünyaya yönlendirmek üzere de çalışmaların sürdüğünü anlatan Ayanoğlu, “Tüm sektörlerde olduğu gibi emlak sektöründe de artık dükkânda müşteri bekleme dönemi bitmiştir. İnternet ile bütün dünya müşteri haline gelmiştir. ATSO olarak e-ticaret ve e-ihracat konularında alanında uzman isimlerin eğitmenliğinde programlar düzenliyoruz. Arzu edenleri bu eğitimlerimizden yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

TÜGEM adına kurucu Başkan Hakan Akdoğan ile İl Başkanı Derya Avcıoğlu'nun konuşmalarının ardından eğitmenler Hilmi Işıkören ve Belgin Benek 'Durgun Piyasalarda Emlakta Başarılı Olmanın Sırları' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.