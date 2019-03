ATSO Başkanı Çetin: Yatak sayısının yetmeyeceği konuşuluyor

ATSO'nun mart ayı meclis toplantısı, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer başkanlığında yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin, ülke ve kent ekonomisi ve gündemi hakkında değerlendirme yaptı. Bu yıl turizmde tüm zamanların rekoruna hazırlanan Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ve sektör temsilcilerine göre 16 milyon yabancı, 5 milyonun üstünde de yerli ve yazlıkçı turist beklendiğini hatırlatan ATSO Başkanı Davut Çetin, yoğun turist akışının yaşanacağı bu yıl için uyarılarda bulundu.

SEÇİM UYARISI, 'KIRMADAN, İNCİTMEDEN'

Ülke ve kent gündeminin seçime odaklandığına dikkat çeken Davut Çetin, “Seçimlerin birbirimizi kırmadan, incitmeden, demokratik bir olgunlukla yapılmasını ve Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum" çağrısında bulundu. Seçim sonrasında büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını da söyleyen Çetin, seçim sonrasında hem ülke, hem de kent gündemine dair daha sağlıklı değerlendirmeler yapacaklarını açıkladı.

TURİZM BU YIL ÇOK ÖNEMLİ

Nisan itibarıyla turizm sezonuna girileceğini dile getiren Çetin, turizmin bu yıl Türkiye ve Antalya için her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Sezonla birlikte piyasanın canlanması, turizmin Antalya ekonomisine ve döviz gelirlerine beklenen katkıyı sağlamasını ümit ettiklerini söyleyen Çetin, “Bütün Antalya kurumları olarak bu konuda yoğun çaba harcıyoruz. Berlin ve Moskova fuar tanıtımlarımız başarılı geçti ve olumlu izlenimler edindik. Fuarda görüştüğümüz turizmcilerin tamamının beklentisi iyi yönde" dedi.

YATAK SAYISI YETMEYECEK

Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin Ocak sonu itibarıyla Türkiye erken rezervasyonlarının yüzde 58 arttığını açıkladığını belirten Çetin, Antalya'nın Akdeniz'de en hızlı yükselen destinasyon olduğunu, Rusya pazarıyla birlikte yazın Türkiye'de yatak sayısının yetmeyeceğinin konuşulduğunu kaydetti. Çetin, sezonda toplamda yüzde 20'ler düzeyinde turist artışı, fiyatları da yüzde 10-15 düzeyinde yükselterek gerçekleşirse, güzel bir sezon olacağını söyledi.

15 MİLYON YABANCI, 3-4 MİLYON YERLİ

Antalya verilerinde ise turizmde olumlu gelişme görüldüğünü aktaran Çetin, “Çalışan sayısı Türkiye'de gerilerken Antalya'da yüzde 4 artış var. Kayıtlı girişimci, esnaf sayısı artmaktadır, fakat tarımda kayıtlı üretici azalmaktadır. Finansman sorunu çek ve senet verilerine yansıyor. Vergi indirimlerinin de etkisiyle vergi tahsilatı düşük. Turizmin canlanması, mayıs-haziran döneminde tarım üretiminin artmasıyla piyasada iyileşme olacağını tahmin ediyoruz. Yabancı turist sayısının 15 milyonu aşması muhtemeldir. 3-4 milyon da yerli turist ve yazlıkçı bekliyoruz" dedi.

TURİZMİ ETKİLEYECEK HUSUSLARA DİKKAT

Turizmi olumsuz etkileyecek bir şey olmaması ve iyi bir sezon temennisinde de bulunan Çetin, “Hepimiz biliyoruz ki, turizm en küçük bir olaydan, bir haber ve sözden etkilenen hassas bir sektördür. Bir ülkedeki her olay, her söz anında dünya medyasına çıkıyor. Sosyal medya her konuyu ışık hızıyla dünyaya yaymaktadır. Turizm rezervasyonları bu tür konulardan hemen etkilenmektedir. Bu nedenle, herkes turizmi etkileyebilecek hususlarda dikkatli olmalıdır" diye uyardı.

DİJİTAL TURİZM VE ÇEVRE

ITB Berlin Fuarı'nda Avrupa pazarında dijital turizm ve çevre konusunun giderek daha fazla önem kazandığını gözlemlediklerini anlatan Çetin, “Bir tarafta turizmde teknolojiyle, dijital turizmle yarışma artıyor, diğer tarafta kültür tanıtımları daha güçlü yapılıyor. Turizmde iddialı ülkeler, sosyal medya, gastronomi, kültür ve sanatla küresel tanıtım yapıyorlar. Dijital turizmi özellikle tanıtım alanında daha iyi değerlendirmeliyiz. Türkiye'nin ve Antalya'nın günlük hayatı yansıtan sosyal medya tanıtımlarını mümkün olabildiği kadar güçlendirmeliyiz" dedi.

ZİNCİR MARKETLERE SINIR GETİRİLSİN

Yöresel ürünlere raf ayrılmasının yasada yer aldığını ve zorunlu olduğunu belirten Çetin, “Ama uygulanmıyor. Yerel ekonomiyi desteklemek için mutlaka çok özel ürün olmasına ihtiyaç yoktur. Elmalı'nın kooperatifi, süt, yoğurt, yağ üretiyor, birkaç yerde mağazada satıyor, az kişi biliyor, çünkü marketlere giremiyor" dedi. Zincir marketlerin kaldırım işgalleriyle kötü örnek olduğunu da söyleyen Çetin, haksız rekabet yaptıkları ve zincir marketlere sınır getirilmesi talebi geldiğini, zincir marketlerin açılışına da AVM'ler gibi şartlar getirilmesi gerektiğini kaydetti.

EKONOMİDE KARAMSARLIĞA YER YOK

Ekonomi ve piyasadaki sorunların önemli olduğunu, ama aşırı karamsarlık ve ümitsizliğe yer olmadığını söyleyen Çetin, “Geçen yıl son 3 ayda ekonomi küçülmeye başladı, bu üç ayda küçülme artarak devam etti. Bu yıl Türkiye ekonomisinde ciddi büyüme beklentisi olmadığını görüyoruz. Otomobil, beyaz eşya, konut satışlarına baktığımızda hepsinde geçen yıla göre gerileme yaşanmaktadır. Otomobil satışında düşüş yüzde 40-50 arasında, beyaz eşya ve konutta yüzde 15-20 arasında. Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek ve dövizi artırmamak için faizi yüksek tutmak zorundadır" dedi.

MALİ KAYNAK SIKINTISI ÇÖZÜLMELİ

Tapu harcı, konut, otomobil, beyaz eşya ve mobilyada KDV ve ÖTV indirimlerinin haziran sonuna kadar uzatıldığından da bahseden Çetin, “Ekonomimiz krediyle dönen bir ekonomidir, şu anda kredilerin mevduata oranı yüzde 135. Geçen yıl ağustos ayından sonra kredilerin azaldığını, şubat ayından bu yana bir artış başladığını görüyoruz. Son iki ayda ticari krediler 32 milyar, esnaf kredileri 5 milyar artmıştır. Buna rağmen şu anda bir yıl önceki kredi düzeyi ile aynı noktadayız. Hatta konut kredisinde geçen yılın gerisindeyiz. Ekonomide mali kaynak sıkıntısının çözülmesi gerekmektedir" diye konuştu.