ATO seçimlerinde büyük kavga! Hastaneye kaldırılanlar var

ANKARA Ticaret Odası (ATO) binasında gerçekleşen seçimlerde kavga çıktı. Kavgada ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal'ın burnu kırıldı.

DERYAL'IN BURNU KIRILDI

ATO binasında düzenlenen komite ve meclis üyelikleri seçiminde ismi belirlenmeyen şahıslar tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, binanın hemen girişinde gerçekleşen olayda ATO Başkan Vekili Mustafa Deryal'ın burnu kırıldı.

BİR POLİS MEMURU BAYILDI

Deryal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca olayda bir polis memuru da fenalaştı. Fenalaşan polis memuru, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi intikal etti.