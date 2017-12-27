Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111764
ALTIN
157.667
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1123
EURO
4.5378
27 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Aralık 2017 Yeni Alanya...
27 Aralık 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Aralık Günlük Burç Yorumu
Facebook Messenger tehlike altında!
Facebook Messenger tehlike altında!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!

Atlasjet kazasıyla ilgili 5 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

10 yıl önce 57 kişinin öldüğü Atlasjet kazası ile ilgili şok ses kaydı! Uçaktaki bilim insanlarından birisinin ölmediğini söyleyen FETÖ’cüler Toryum madenini bulmak için o Prof.’un peşine düştü

Atlasjet kazasıyla ilgili 5 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

10 yıl önce 57 kişinin öldüğü Atlasjet kazası ile ilgili şok ses kaydı! Uçaktaki bilim insanlarından birisinin ölmediğini söyleyen FETÖ’cüler Toryum madenini bulmak için o Prof.’un peşine düştü

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:37
Atlasjet kazasıyla ilgili 5 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
banner404

FETÖ’NÜN Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre, 30 Kasım 2007 günü Atlasjet Havayolları’nın İstanbul- Isparta seferini yapan ve içerisinde çok önemli araştırmalar yapan 6 bilim insanın da yer aldığı 50 yolcuyla 7 mürettebatın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgil şok bir ses kaydı bulundu. FETÖ’nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç’in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili kritik bilgiler yer alıyor.

O akademisyeni bulun

İddianameye giren Muammer Görgeç’in cep telefonundaki ‘2014 01 17 085742’ nolu yaklaşık 5 dakika süren ses kaydına göre, Muammer Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahıs Isparta’daki uçak kazayla ilgili konuşuyor. Konuşmalarında kimliği belirsiz iki kişi şüpheli Muammer Görgeç’e “Uçağı İsrailliler düşürdü, ölen akademisyenler Toryum madeni üzerinde çalışıyordu, bu çalışmalarda görev alan 1 akademisyen uçakta yoktu, o akademisyeni bulup Toryum madeni bölgelerini tespit edelim” diyor.

Faciadan tek kurtulan Prof. Dr. Çetin!

Korkunç kazada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 6 bilim adamının Türkiye’nin nükleer araştırmalarında çok önemli role sahip oldukları ortaya çıktı. Isparta’da düşen uçağa son anda ailevi nedenlerden dolayı binmekten vazgeçen ve uçuşunu iki gün sonraya erteleyen bilim adamı Prof. Dr. Serkant Ali Çetin kazadan kurtulmuştu. 

Test laboratuvarına Türk imzası atacaklardı

Uçak kazasında Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Engin Arık, Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan, Yüksek Lisans Öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesinden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan hayatını kaybetmişti. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Arık ‘Atlas deneyi’nde çalışıyordu. Isparta’ya gelen bilim adamlarının, Eğirdir İlçesi’nde gerçekleştirilecek ‘Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarı’nın Kurulması’ başlıklı DPT projesinin IV. Çalışma toplantısına katılmak için yola çıkmışlardı.

Kaynak: Akşam

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 27.12.2017 09:19
Anahtar Kelimeler:
Muammer Görgeç Prof. Dr. Serkant Ali ÇetinIsparta Cumhuriyet BaşsavcılığıKoza Altın İşletmeleriBoğaziçi ÜniversitesiFETÖ IspartaİstanbulAtlasjetIspartaDoğuşFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşini o halde gördü, yürek yakan soruyu sordu: Yaşamıyor mu ağabey
Kardeşini o halde gördü, yürek yakan soruyu sordu: Yaşamıyor mu ağabey
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 27 Aralık 2017
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 27 Aralık 2017
Ünlü ismi kafasını ezerek öldüren figüranın görüntüsü ortaya çıktı
Ünlü ismi kafasını ezerek öldüren figüranın görüntüsü ortaya çıktı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim