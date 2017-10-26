Atilla Taş'ın eşi Meltem Güler kimdir?

ATİLLA Taş'ı cezaevi çıkışında sarışın eşi Meltem Güler karşıladı. Peki Atilla Taş'ın güzel eşi Meltem Güler kimdir aslen nereli ve kaç yaşında? FETÖ Medya Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Atilla Taş eşi Meltem Güler ile cezaevinde evlendi.

41 yaşındaki Atilla Taş'ın eşi Meltem Güler ise 35 yaşında. Atilla Taş'ın eşi Meltem Güler ile twitterda tanıştıkları biliniyor. Silivri Cezaevinde evlenen Atilla Taş, eşine aylar sonra kavuşabildi.

Cezaevinde kaldığı sürede hayattaki en önemli şeyin aile olduğunu anladığını söyleyen Atilla Taş, tahliye sonrasında da "Sevin, sevilin, bol bol sevişin! Gerisi boş. "Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum" dedi.

Atilla Taş aslen nereli ilk eşi kimdir? : Atilla Taş aslen Adanalı. 4 Şubat 1975 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelen Atilla Taş, Mersin'de büyüdü. Atilla Taş 16 yaşında Mersin'de ilk eşi İlkay Sarıköse ile evlendi. 1992 yılında ilk eşinden Sezen adında bir kızı oldu. “Kırmızılım” ve Ham Çökelek şarkıları ile ünlenen Atilla Taş, hayatının bir döneminde rotayı FETÖ'ye kırdı. Atilla Taş bu yüzden de hapis yattı.