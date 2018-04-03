ATB: Enflasyon endişe yarattı

ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Başkan Çandır, tüketici enflasyonunda (TÜFE) aylık yüzde 0.99, üretici enflasyonunda (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1.54 artış yaşandığını belirtti. Başkan Çandır, tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 10.23, üretici enflasyonunun ise yüzde 14.28 gerçekleştiğini kaydetti. Enflasyonun piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiğine dikkat çeken Çandır, döviz kurunda yaşanan hareketliliğin kısmi olarak yansımaları, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim ve iç talepte yaşanan artışın enflasyonun ateşini yükselttiğini kaydetti. Enflasyonun düşürülmesinde yılın ilk dört ayı rakamlarının önemine işaret eden Çandır, baz etkisinin nisan enflasyonuna da yansıyacağını bildirdi.

ENFLASYONDA KATILAŞMA UYARISI

Yurtiçi üretici enflasyonunun aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 14.28 olarak ilan edildiğini belirten Ali Çandır, "Bu gerçekleşmelerle ÜFE'de geçtiğimiz yıla oranla yüzde -11 oranında gerileme yaşanmıştır. Yıllık enflasyonda 2 puana yaklaşan bu düşüşe karşın, aylık bazda yarım puan düzeyinde görülen artış, gelecek aylar ve yılsonu için üretici cephesinde yüzde 16 düzeyinde katılaşan bir yıllık üretici enflasyona sahip olacağımız beklentisini güçlendirmektedir" diye konuştu.

'YÜKSEKLİK ENDİŞELENDİRİYOR'

Mart ayı çekirdek enflasyonunun aylık yüzde 0,79 ve yıllık yüzde 11,44 olarak ilan edildiğine dikkat çeken Başkan Çandır, geçen aya göre çekirdekte iyileşme görülmesine karşın son 15 yılın en yüksek çekirdek enflasyonunun yaşandığını söyledi. Çandır, çekirdek enflasyonun son 15 yıl ortalamasının yüzde 50 üzerinde olmasının endişe yarattığını vurguladı.

BATI AKDENİZ'İN ATEŞİ YÜKSEK

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz'de enflasyon rakamlarının yüksekliğine işaret eden Ali Çandır, "Bölge enflasyonunun mart ayında yüzde 1.32 ile ülke ortalamasının yüzde 33 üzerinde, yıllık enflasyonda ise yüzde 10,94 ile ülke ortalamasının yüzde 7 üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece mart ayı enflasyonumuz geçen aya göre bölgeler sıralamasında 1'inci en yüksek, geçen yıla göre ise 4'üncü en yüksek enflasyon olmuştur" dedi. Batı Akdeniz'in 2018 yılının ilk çeyreğinde 26 bölge arasında en yüksek enflasyonu yaşadığını anlatan Ali Çandır, "Bu gerçekleşmelerle 2018 yılı bölgemiz enflasyonu, önümüzdeki dönemde, geçtiğimiz yıla oranla turizm ve ticaretteki nispi artış beklentisinin de etkisiyle ülke ortalamasının üzerinde seyredecektir" dedi. Ali Çandır, Batı Akdeniz'de giyim ve gıda harcamalarının enflasyonu yükseltici etkisine dikkat çekti.

'FAİZ İNDİRME POTANSİYELİ GÖRÜNMÜYOR'

Yılın başından bu yana kurda yaşanan yüzde 10'un üzerindeki yükselmenin ve üretici kesim üzerinde baskı oluşturan enflasyonun henüz üretici fiyatlarına yansımadığına dikkati çeken Ali Çandır, "Bu koşullar, bizlere önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunun geçen yıldan farklı olmayacağını, hatta bazı aylar geçen yıldan daha yukarıda seyredeceğini göstermektedir. Enflasyonun yüksek seyirli olduğu ve kurdaki yükselme beklentileri devam ettiği sürece, Merkez Bankası'nın faiz indirme potansiyeli gözükmemektedir" dedi.

