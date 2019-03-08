ATB'den istihdam seferberliğine destek

EKONOMİK daralmayla birlikte işsizliğin en büyük sorun olarak karşımıza çıktığını belirten Çandır, işsizlik sorununun üretimle aşılacağına dikkat çekti. Kampanya kapsamında uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin iş dünyasının yükünü azaltacağını kaydeden Çandır, işverenlerin bu teşviklerden yararlanmasını istedi. Çandır, iş dünyasını 'Burası Antalya, Burada İş Var' sloganlı istihdam seferberliğine destek vermeye davet etti.

Antalya Ticaret Borsası'nın dönem başkanlığını yürüttüğü Batı Akdeniz Ekonomisi'nin (BAGEV) istihdam portalı bagevkariyer aracılığıyla 2011 yılından bu yana işsizliği azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Çandır, portalın Türkiye'nin ilk bölgesel istihdam ofisi olduğuna dikkat çekti. İş arayanla işvereni ücretsiz buluşturan bagevkariyer.com'da iş arayan 15 bin 630 kişi bulunduğunu kaydeden Çandır, “Batı Akdeniz'de iş ve işçi bulmada önemli bir veri tabanı oluşturduk" dedi.

İSTİHDAM KAMPANYASI NE GETİRİYOR?

TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliğiyle başlatılan 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına ATB de destek veriyor. 8 farklı teşviğin sunulduğu kampanya çerçevesinde nisan ayı sonuna kadar işverenin sağlayacağı her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini devlet karşılayacak, 12 ay boyunca sigorta primi ve vergiyi devlet ödeyecek. İşe alınacak kişi, kadın, genç ve engelli ise devlet sigorta primi ve vergiyi 15 ay ödeyecek. İmalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Sıkıntı yaşayan, faaliyetini durduran ya da azaltan işverene de destek sağlanan istihdam kampanyasında, çalışanın maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.