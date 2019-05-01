'Atatürk'ün kasası' Rasih Kaplan kimdi?

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 43. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak. Emekli öğretmen, şair, yazar, Güncel Sanat Dergisi ve Baygenç Yayıncılık sahibi Arslan Bayır, düzenlediği uluslararası Alanyalı Halk Ozanı Kaygusuz Abdal Öykü ve Şiir Yarışması nedeniyle Alanyaca'nın konuğu olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Josef Sural, Alanyaspor'un trafik kazası sonucu kaybettiği ilk futbolcusu değil. Diğer trafik kurbanı Alanyaspor futbolcusu kimdi? Nasıl hayatını kaybetti?

- Alanya Müftülüğü'nün, Sural'ın vefatı sonrası resmi sosyal medya hesabından "Müslüman olmayanlara rahmet dilemeyin" açıklaması yapmasına Tarihçi Oğuz Korum ve Yazar Arslan Bayır ne diyor?

- Alanyalı Halk Ozanı Kaygusuz Abdal kimdi? Neler yaptı?

- Alaiye Beyliği kimler tarafından, nasıl kuruldu?

- Uluslararası Alanyalı Halk Ozanı Kaygusuz Abdal Öykü ve Şiir Yarışması'na kaç ülkeden, kaç yarışmacı katıldı?

- Alanya'nın Bayır Mahallesi'nin ilginç tarihi özellikleri nelerdir?

- Oğuz Yaylası, adını nereden aldı? Oğuz Yaylası sakinlerinin kökenleri nereye dayanıyor? Bu yaylanın hala muhafaza edilen Osmanlı tapusu hakkındaki ilginç bilgiler neler?

- Gündoğmuş ve Gazipaşa, Alanya ile iç içe iki ilçe. Tarihten bu yana Alanya-Gündoğmuş-Gazipaşa ilişkileri nasıldı?

- Alanya ile de yakın ilişkileri olan Gündoğmuş kökenli milletvekili Rasih Kaplan'a "Atatürk'ün kasası" denirdi. Atatürk'ün en güvendiği adam olduğu söylenen Rasih Kaplan kimdi? Nasıl Atatürk'ün güvenini kazandı?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır?

İşte o çok kolay yollar:

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:53