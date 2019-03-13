Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yıl dönümü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yıl dönümü
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MİLLİ Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu  Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, "Okulumuzdan vatanını, milletini seven milli  iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, toprak,  bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek aklını ve beynini  başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır." dedi. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na öğrenci olarak  girişinin 120. yıl dönümü dolayısıyla Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar  Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli  Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi  (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'nun da katıldığı tören, Akar ve komutanların  yerlerini almasıyla başladı.

Bakan Akar'ın salona girişinde harbiyelileri selamladığı törende,  saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. MSÜ Kara Harp Okulu Komutanı  Tuğgeneral Güzeller konuşmasında, Atatürk'ün büyük bir komutan olmasında bu  okulda aldığı eğitimin de etkili olduğunu belirtti.

Harbiyelilerin 21. yüzyılın subayları olacağını ifade eden Güzeller,  "Bu çatı altında ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, asil milletimizin  egemenliği ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak  üzere eğitim gördüğünüzü asla unutmayın. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin  ulusal güvenliğini sağlamak üzere çok çeşitli risk, tehdit ve tehlikelere karşı  mücadele edeceksiniz. Bu sıralarda edineceğiniz mesleki donanım ve askerlik  anlayışı en büyük dayanağınız ve rehberiniz olacaktır." diye konuştu.

"Aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş subaylar mezun olacak"

Okulda harbiyelilerin yetişmesine yönelik sağlanan imkanlara dikkati  çeken Tuğgeneral Güzeller, "İyi bir subay yetiştirebilmek amacıyla 15 Temmuz hain  darbe girişiminden çıkardığımız dersler ve kuvvet komutanlığımızın ihtiyaçları  göz önüne alınarak, akademik programlarımız sorgulanmış ve yeni dersler, yeni  bölümler programa dahil edilmiştir." ifadesini kullandı.

Okulun idari ve akademik personeline de seslenen Tuğgeneral Güzeller, şunları söyledi:

"Başta FETÖ, PKK terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütleriyle  mücadele kararlılıkla devam edecektir. Unutmayınız milletimizin bizlerden bu  yöndeki beklentisi büyüktür. Geleceğin komutanlarını yetiştirmek için güçlü ve  modern akademik program uyguluyor, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi  bir kahramanın bu sıralardan geçmiş olmasının verdiği gurur ve güveni yaşıyoruz.  Bütün bunların bilincinde olmak gayretlerimize güç ve yön vermektedir.  Okulumuzdan vatanını, milletini seven milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık,  gerektiğinde bu ülke, millet, toprak, bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve  canını verecek, aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun  subayları mezun olacaktır. Bu uğurda hiçbir çabadan sakınılmayacaktır.  Yürüttüğünüz görevlerin önemi ve bu çatı altında görev yapmanın hepimize ne türlü  sorumluluklar yüklediği gerçeği 15 Temmuz hain darbe girişimiyle apaçık ortaya  çıkmıştır."

"İçimizde"

Tuğgeneral Güzeller'in konuşmasının ardından geleneksel yoklamaya  geçildi. Sahneye çıkan bir harbiyeli tarafından yaptırılan yoklamada okul  numarası söylenen öğrenci ayağa kalkarak "burada" dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün  Harp Okulu numarası 1283'e sıra geldiğinde ise salondaki harbiyeliler ayağa  kalkarak "içimizde" dedi. Geleneksel yoklama, Bakan Akar ve komuta kademesi  tarafından alkışlandı.

Müzik dinletisiyle devam eden törende ilk olarak Çanakkale Türküsü,  Güney Koreli misafir askeri öğrenci Harbiyeli Seung Hoon Song tarafından seslendirildi. Müzik dinletisinin ardından Harbiyeliler, halk oyunları gösterisi  sundu.

Davetlilerin büyük beğeniyle izlediği gösterilerin ardından "Anılarla  Geçmişten Geleceğe Atatürk" konulu sahne gösterisi yapıldı. Tören, harbiyeliler  tarafından Kara Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Marşa Milli Savunma  Bakanı Akar ve komutanlar da eşlik etti.

Programın sonunda protokol üyelerince Atatürk ve Sanat Sergisi  gezildi.

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