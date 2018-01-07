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Atatürk'ün eczanesi artık tarihe karıştı

Ankara'da 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve "Atatürk'ün Eczanesi" olarak bilinen İstanbul Eczanesi, Ulus Çarşısı'ndaki sıkıntılar nedeniyle 31 Aralık'ta kapandı

Atatürk'ün eczanesi artık tarihe karıştı

Ankara'da 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve "Atatürk'ün Eczanesi" olarak bilinen İstanbul Eczanesi, Ulus Çarşısı'ndaki sıkıntılar nedeniyle 31 Aralık'ta kapandı

07 Ocak 2018 Pazar 15:37
Atatürk'ün eczanesi artık tarihe karıştı
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ANKARA'DA1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kurulan ve 'Atatürk'ün Eczanesi' olarak bilinen, 99 yıllık İstanbul Eczanesi, 55 yıldır kiracısı olduğu Ulus Çarşısı'ndaki sıkıntılar nedeniyle 31 Aralık 2017'de kapandı.

1919'DA 750 LİRAYA AÇMIŞTI

Eczaneyi 1979 yılından beri işleten Eczacı Ömer Faruk Erdem, kapatma kararına ilişkin, "Motivasyonum bozuldu" dedi. Eczacı Erdem eczaneyi Refik Saydam'ın talimatıyla 19 Ocak 1919 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı, o zamanki parayla 750 liraya Anafartalar Caddesi'nde açtığını anlatırken şöyle dedi:

"1955 yılana kadar orada çalışıyorlar. 1955 yılından sonra bugünkü Ankara Adliye Sarayı'nın olduğu yerde hizmet veriyor. 1962 yılında Ulus İş Hanı tamamlandığında buraya taşınıyor. 1965 yılında Hüseyin Hüsnü Sarı rahmetli olunca yerine oğlu Adil Sarı geçiyor. 1979 Şubat ayında da Adil Bey bana devretti ve ben bugüne kadar getirdim."

ANLATIRKEN DUYGULANDI

Kapatma kararını anlatırken duygulandığı gözlenen Ömer Faruk Erdem, "Ekonomik nedenlerle kapatmak zorunda kaldım. Zaten Ulus İş Hanı'ndaki iş yerlerinde son 10 yıldır bir tedirginlik var. Buranın yıkılacağı ve yayalaştırılacağı söylentileri var. Sözleşmesi biten iş yerlerine Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltmaları için tebligat gönderiliyor. Bizim sözleşmemiz de Haziran 2018'de bitiyor. Aynı tebligat bize de geldi. Buradaki esnaf bu nedenle cesaretle ticaretini yapamadı" dedi.

Atatürk de müşterisiydi... Yılın son günü kapandı

"1 YIL 14 GÜN DAHA BEKLESEM 100 YIL OLACAKTI"

İşinin gayet iyi olduğunu ancak, son dönemdeki sıkıntılarla işin bereketinin kaçtığını ve motivasyonunun bozulduğunu söyleyen Ömer Faruk Erdem, "Maliyet çok. Fazla karı olmayan bir meslek. Ben de 'Artık yeter' dedim. 1 yıl 14 gün daha beklemiş olsam 100 yılı tamamlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ne 100 yıllık bir müessese armağan edecektim. Ama olmadı. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK DE MÜŞTERİSİYDİ

Atatürk ve dönemin siyasetçilerinin eczaneden ilaç aldığını belirten Ömer Faruk Erdem, şöyle konuştu:

"Atatürk ve diğer meclis üyeleri alışverişlerini buradan yapıyor. Bu alışverişleri pek çok zaman veresiye olarak yapıyorlar. Mevcut bir veresiye defterimiz vardı. Bunun 45 sayfası Atatürk'e aitti. Tabi diğerlerinin de vardı. Ama her ayın sonunda onların faturaları kesilerek Meclis'e gönderilir, kendileri de maaşlarını aldıktan sonra öderlermiş. En son Atatürk'e 20 Ekim 1938 tarihinde ilaç yapılıp gönderilmiş. O zaman Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda hasta yatağında yatıyor. Gönderilen o ilaçları, Dolmabahçe Sarayı'nı gezdiğim bir sırada revirde gördüm. Şimdi o defter Türkiye Eczacılar Birliği'nin müzesinde muhafaza edilmekte."

Türkiye Eczacılar Birliği'nin internet sitesinde İstanbul Eczanesi'nin sipariş defteri yer alıyor. Defterde Atatürk'ün sayfası böyle görünüyor. Verilen bilgide ise, "Atatürk için en son 17 Ekim 1938 tarihinde ilaç hazırlanmıştır. 1 Aralık 1938 tarihinde ise Ataürk'e ait hesaplar kapatılmıştır" ifadeleri yer alıyor.

Recep Peker, Kazım Orbay, Kazım Karabekir gibi isimlerinde o defterde yer aldığını belirten Ömer Faruk Erdem, eczanede ağzı hiç açılmamış yaklaşık 60-70 yıllık ilaçların bulunduğu şişelerin ve ilk kurulduğundan beri eczanede bulunan eşyaların Ankara Eczacılar Odası ve Türk Eczacılar Birliği'ne bağışladıklarını ekledi.

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Mustafa Kemal AtatürkUlusİstanbulAnkaraEKONOMİAtatürkün Eczanesi
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