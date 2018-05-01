Atatürk'ü ve Alanya'yı anlattı

Asiye ELİAÇIK

SOSYAL medya platformu Youtube üzerinden yaptığı video paylaşımları ile adeta 'Turizm elçisi ' gibi çalışarak Türkiye ve Alanya'nın tanıtımına katkıda bulunan, özellikle Rusça konuşan ülkelerde fenomen olan Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Üyesi, Discover Turkey Magazin Genel Yayın Yönetmeni Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Atatürk Evi önünde takipçileriyle bir araya geldi. Atatürk Evi ve Atatürk hakkında 15 kişilik bir gruba bilgiler veren Çetinkaya, "Bugün sezonun ilk buluşmasını gerçekleştirdik. Burada Ukrayna, Polonya, Rusya'dan ilk kez tatil için Alanya'ya gelenlere Atatürk ve Alanya'yı anlattık. Onlara Türk insanı ve Türkiye'yi, Alanya'yı anlattığım için çok mutluyum" dedi. Takipçileri de Anastasia'ya teşekkürlerini ileterek, bir araya gelmekten çok keyif aldıklarını söylediler. Ekip müze gezisi sonrası çay eşliğinde bir süre sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.