Atatürk ismine karşı çıkan kaymakama sert cevap! 'Kendimi yakarım, Atatürk tabelasını indirmem'

CHP'li Rize Fındıklı Belediyesi, geçen mart ayında açılan millet bahçesinin adını 'Atatürk Parkı', içindeki Millet Bahçesi'nin adını da 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirdi. Ancak Fındıklı Kaymakamlığı, belediye meclisinde alınmış bu kararları, 'kamu yararı görmediği' gerekçesiyle iptal etti. Bunun üzerine, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, kaymakamlığın kararına sert tepki gösterdi. Çervatoğlu, "Asla ve asla o ismi oradan indirmeyeceğim. Direnmekse direnmek, kendimi bağlamaksa bağlamak, yakmaksa yakmak ama o tabelayı indirmeyeceğim" dedi.

'Siyasal bir şey'

Çervatoğlu, "31 Mart yerel seçimlerden bir hafta önce alelacele açılarak siyaseten isim verilen 'Millet Bahçesi' ve 'Millet Kıraathanesi' isimleri Fındıklı Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında üçte iki çoğunluğunun almış olduğu kararla '100. Yıl Atatürk Parkı' ve 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirildi. Bunun üzerine Kaymakamlıktan onaylanmamıştır yazısı geldi. Yazıda da gerekçe olarak kamu yararı olmadığı ifade ediliyor. AKP ilçe başkanının bastırması üzerine yapılan bir iştir. Siyasal bir şey" şeklinde konuştu.

'Ne zamandan beri 'Kamuya zararlı' ?

Ayrıca, karara CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de tepki gösterip şöyle dedi: "Merak ediyor ve soruyoruz: 'Atatürk' ismi ne zamandan beri 'kamuya zararlı' olarak görülmeye başlanmıştır. Hiç kimse halkın iradesinin üstünde değildir. 'Atatürk' adını 'kamuya zararlı' gören anlayışa teslim olmayacağız."