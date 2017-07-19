Atatürk Havalimanı’ndaki kokunun nedeni belli oldu

TAV Kurumsal konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
''BUGÜN saat 14:00 civarı Dış Hatlar geliş katına yayılan kötü kokunun, kayıp eşya deposundan çıkarılan ve içeriğinde organik atık olan bir bagajın çöpe götürülürken bagajın hasarlanması ve bunun sonucunda bagajdan sızan sıvıdan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Hasar gören bagajdan akan kötü kokulu sıvı temizlenmiştir ve mekanın hava sirkülasyonu sağlanarak koku giderilecektir.''
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