Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Mart tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F. A. ve A.L'den şüphelendi. Şüphelilerin valizlerini ve çantalarını inceleyen ekipler, çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.L'nin otomobil boyacısı olduğu kokain temin etmek için bankadan kredi çektiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.