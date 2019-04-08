Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi. Biri Nijerya uyruklu 2 kişi tutuklandı

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Mart tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F. A. ve A.L'den şüphelendi. Şüphelilerin valizlerini ve çantalarını inceleyen ekipler, çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.L'nin otomobil boyacısı olduğu kokain temin etmek için bankadan kredi çektiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

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