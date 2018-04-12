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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Atatürk Havalimanı'nda 802 ejderha yumurtası ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yurda sokulmaya çalışılan 802 adet Ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yumurtaların kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı öğrenildi. Vietnam kökenli ejderha tavuklarının 2 bin dolara satıldığı öğrenildi

Atatürk Havalimanı'nda 802 ejderha yumurtası ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yurda sokulmaya çalışılan 802 adet Ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yumurtaların kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı öğrenildi. Vietnam kökenli ejderha tavuklarının 2 bin dolara satıldığı öğrenildi

12 Nisan 2018 Perşembe 11:57
Atatürk Havalimanı'nda 802 ejderha yumurtası ele geçirildi
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İSTANBUL Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanına Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından gözaltına alındı. Şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T.'nin teslim aldığı bavullar açıldığında içinde 802 adet yumurta çıktı. Bavulların yumurtaların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği belirtildi.

CİVCİV ÇIKARACAKLAR

Yapılan araştırmada yumurtaların Vietnam kökenli Ejderha tavuklarının yumurtası olduğu tespit edildi. Yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi. Dong Tao tavuğu olarak da adlandırılan Vietnamlı ejderha tavuğu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Yumurtalarla birlikte yakalanan Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhafelet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıEjderhaYumurta
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