Atatürk'e "Hain" diyen öğretmenin akıbeti belli oldu!

KEPEZ Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı da olan, fıkıh dersi öğretmeni Harun K., Atatürk'e hakaretten gözaltına alındı. Öğrencilerin oluşturduğu köşedeki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K.'nin, "İndirin bunu, hain hain bana bakıyor" dediği iddia edildi. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de soruşturma başlatıldı.

ATATÜRK FOTOĞRAFININ OLDUĞU KÖŞE OLUŞTURULDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında, sınıfta Ulu Önder'in fotoğrafının da olduğu bir köşe oluşturdu.

"İNDİRİN BUNU, HAİN HAİN BANA BAKIYOR"

6 Kasım Salı günü ilk iki dersi fıkıh olan 10'uncu sınıfa, Müdür Yardımcısı Harun K. ders için geldi. Öğrencilerin astığı panodaki Atatürk fotoğrafına bakan Harun K., iddiaya göre, "İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum" diyerek, öğrencilere fotoğrafı indirtti. Durumdan haberdar olan bir öğrencinin velisinin şikayetçi olması üzerine Harun K. gözaltına alındı. Harun K.'nin polisteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili kendilerine bilgi notu geldiği, Atatürk fotoğrafının yırtılması gibi bir durum olmadığı, yer değiştirilmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıktığı ve bu konuda idari soruşturma açılarak müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

"HER ŞEYİ DEĞERLİ OLDUĞU YERE ASALIM"

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak ise okul idaresinden gelen bilgi notu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "İndirtme değil, oradaki Müdür Yardımcısı arkadaş, 'Her şeyi değerli olduğu yere asalım' gibi bir cümle, ifade kullanmış. Oradan bir tartışma çıkmış, bize de öyle bilgi geldi. Biz de hemen idari soruşturma başlattık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdik ve hemen müfettiş gönderildi. Bildiğimiz şu an bu kadar" dedi.

'Hain' sözüyle ilgili bir şey duymadığını, kendilerine gelen notta da böyle bir ifade olmadığını belirten Solak, bilgi notunda Müdür Yardımcısı'nın bu fotoğrafı daha iyi bir yere asmak gerektiği şeklinde ifadesi olduğu, müfettişlerin idari soruşturma neticesinde gereğini yapacağını açıkladı.

'ATA'MA SAYGISIZLIK YAPAN YERDE BENİM İŞİM YOK'

Olayla ilgili şikayetçi olan öğrenci velisi Mine Öcek ise "Derse girmişler ve panoda Atatürk'ün fotoğrafı varmış. Öğretmen, 'İndirin bunu, hain hain bana bakıyor, ben bundan korkuyorum' demiş. Çocuklar indirmiş, hangi çocuk indirdi bilmiyorum, yere koymuşlar. Benim oğlum da almış sırasına koymuş. Öyle kapanmış. Teneffüste oğlum yine aynı yere asmış Atatürk'ün fotoğrafını. Öğretmen giriyor gene aynı şey, çocuk alıyor sıraya koyuyor. Çocuk Atatürk'e bakıyor. Çocuğa 'Bırak ona bakmayı, bana bak' demiş. Çocuk da 'Ata'ma saygısızlık yapan yerde benim işim yok, isterseniz beni okuldan atın, sıfır verin, ben burada durmayacağım' deyip eve gelmiş. Ondan sonra okul idaresi bizi aradı, çocuğun okulu terk ettiğini söylediler. Ben de 'Biliyorum, çocuğum evde, ben de zaten biraz sonra geleceğim' dedim ve gittik. Okul polisi çağrılmış, tutanak tutulmuş, öğretmen inkar ediyormuş, 'Çocuk beni yanlış anladı, ben öyle demek istemedim' falan demiş. Okul polisi, biz şikayetçi olacağız deyince, Çocuk Şube ifade alıyormuş. Çocuk Şube'den geldiler ve çocuğu götürdüler ve orada ifade verdi" diye konuştu.

"BENİM ÇOCUĞUMUN BEYNİNİ YIKAYAMAZ"

Çocuğunu okula eğitim-öğretime gönderdiklerini kaydeden veli Mine Öcek, "Okul siyaset yeri değil. Sever veya sevmez bizi ilgilendirmiyor. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sınıfta bunu ifade edemez, benim çocuğumun psikolojisini bozuyor veya beynini yıkıyor. Benim çocuğumun beynini yıkayamaz. Fıkıh dersiyse fıkıhını anlatsın" diye tepki gösterdi.