Atatürk düşmanı Mustafa Sabri’nin ismi okuldan kaldırıldı

ATATÜRK düşmanı, Kurtuluş Savaşı veren kahramanlara olmadık hainlikleri yapan Damat Ferit Hükümeti’nin değişmez şeyhülislamı Mustafa Sabri’nin adı verilen ve Türkiye’yi ayağa kaldıran okulun adı jet bir kararla değişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, “Tokat’taki imam hatip lisesine Mustafa Sabri adı sehven verilmiştir. Bu durum, okulun adı 24 Temmuz’da vatanı için şehit düşen Yakup Akdağ ismiyle değiştirilerek Şehit Yakup Akdağ İmam Hatip Lisesi olmuştur” denildi.

Şehit Yakup Akdağ kimdir?

Astsubay Yakup Akdağ Siirt Baykan İlçesi Çukurca Köyü kırsalında PKK’lı hainler tarafından düzenlenen saldırıda bu yılın 24 Temmuz’unda şehit düşen dağ gibi bir kahramanımızdı. Tokat’lı olan şehit Akdağ’ın adı doğduğu kentteki okula verildi.