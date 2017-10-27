Atatürk Anıtı’na profesyonel bakım  

HEYKELTIRAŞ Mahir Keçeli kontrolünde Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek yeni görüntüsüne kavuşturulan Atatürk Anıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri için hazır hale getirildi. Temizliği yapılan Atatürk Anıtı kırmızı ve beyaz renkteki çiçeklerle süslendi.

‘ATAMIZIN ANITINI CUMHURİYET BAYRAMINA HAZIRLADIK’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’nın simgesi, insanların buluşma noktası olan Atatürk Anıtı’nın zamanla oksitlenip bozulan kasımlarını, teknik ekiplerimiz yeniden temizleyerek gerekli bakımlarını yaptı. Heykeltıraşlardan profesyonel destek alınarak yapılan düzenleme sonrası Atatürk Anıtı bu yıl 94. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlarımızın ziyaretine yeni görünümü ile açılmış olacak. Şimdiden tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.