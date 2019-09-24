Atatürk Anıtı önünde aşureler TÜAT'tan
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ilk topluluk olan Türkoloji Araştırmaları Topluluğu (TÜAT)tarafından Atatürk Anıtı önünde aşure programı düzenlendi.
MUHARREM ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, TÜAT'ın başarılı çalışmaları, milli ve manevi değere verdikleri önemden dolayı topluluk yönetimine teşekkür etti. TÜAT Başkan Yardımcısı Nurbanu Çevik ise “Geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ayrıca bu sene önceki senelerden farklı olarak Alanya halkı ile bir arada olmanın heyecanını da yaşıyoruz. Bu etkinlikte bizden desteğini esirgemeyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Burcu Çabuk hocam başta olmak üzere, iki gündür mutfakta çalışan Alanya HEP Mutfak Topluluğu'na teşekkürü borç bilirim" diye konuştu. Konuşmaların ardından aşure ikram edildi.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
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|8
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|5
|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
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|5
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
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|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
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|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
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|6
|8
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|6
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|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
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|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
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|5
|10
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|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
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|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
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|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1