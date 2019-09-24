banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Atatürk Anıtı önünde aşureler TÜAT'tan

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ilk topluluk olan Türkoloji Araştırmaları Topluluğu (TÜAT)tarafından Atatürk Anıtı önünde aşure programı düzenlendi.

GÜNCEL 24.09.2019, 12:19
Atatürk Anıtı önünde aşureler TÜAT'tan
banner404

MUHARREM ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, TÜAT'ın başarılı çalışmaları, milli ve manevi değere verdikleri önemden dolayı topluluk yönetimine teşekkür etti. TÜAT Başkan Yardımcısı Nurbanu Çevik ise “Geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ayrıca bu sene önceki senelerden farklı olarak Alanya halkı ile bir arada olmanın heyecanını da yaşıyoruz. Bu etkinlikte bizden desteğini esirgemeyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Burcu Çabuk hocam başta olmak üzere, iki gündür mutfakta çalışan Alanya HEP Mutfak Topluluğu'na teşekkürü borç bilirim" diye konuştu. Konuşmaların ardından aşure ikram edildi.

#Atatürk Anıtı #aşure #Alanya
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:40
Öğle 12:54
İkindi 16:19
Akşam 18:58
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545