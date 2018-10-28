Ata’nın huzuruna çıktılar

AHEP Türkoloji Araştırmaları Topluluğu’nun “Tarihi ve Kültürel Gezi Faaliyetleri” kapsamında gerçekleştirdiği gezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'de başladı.

Gezi hakkında bilgi veren TÜAT Başkanı Hüseyin Çelik, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yaşamayı bize şeref kılan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatük ve silah arkadaşlarına minneti borç biliriz. Ata’mızın kabrini ziyaret ederek kulüp mensubu arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusunu daha derinden hissetmiş olduk. 29 Ekim’de Ata’mızın huzurunda ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun' ve 'Ne Mutlu Türk’üm diyene' demenin haklı gururunu yaşamaktayız. Her Türk gencinin görmesi gereken yerlerin en başında yer alan Ankara ve Anıtkabir'i her yıl mutlaka ziyaret etmeye devam edeceğiz. Topluluk faaliyetlerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.