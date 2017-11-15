Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110079
ALTIN
160.554
DOLAR
3.8840
STERLİN
5.1084
EURO
4.6001
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
banner468

Atanan komiser yardımcılarına terör eğitimi

Polis Akademisi'nden 28 Eylül’de mezun olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan 364 komiser yardımcısına İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından “Acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma, arama ve güvenli müdahale” eğitimi verildi

Atanan komiser yardımcılarına terör eğitimi

Polis Akademisi'nden 28 Eylül’de mezun olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan 364 komiser yardımcısına İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından “Acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma, arama ve güvenli müdahale” eğitimi verildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:24
Atanan komiser yardımcılarına terör eğitimi
banner404

GÖZ dolduran eğitimlerde komiser yardımcılarının terörle mücadelede silah kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi, ani olaylar karşısında hızlı karar verebilmeleri ve bilinçli müdahaleyi geliştirme tekniklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Komiser yardımcıları, üç hafta süren eğitimlerin büyük kısmında terörle mücadele konusunda donatıldı. Terörle Mücadele alanında işlenen konular şunlar: El yapımı patlayıcı madde araması, silah eğitimi, şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbiri alınması, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silahların tanıtılması, operasyonel atış teknikleri, tabanca kullanım teknikleri, MP-5 makinalı tabanca ile atış, Ak 47 kaleşnikof ile atış, pusudan kurtulma, ateş altındayken araçla ilerlemenin yolları, devriye hizmetlerinde el bombasına karşı dikkat edilmesi gereken noktalar.

Programda ayrıca “resmi belgede sahtecilik”, “madde kullanım ve mücadele”, “ilk yardım”, “yakalama ve gözaltına alma esasları”, “nezarethanede dikkat edilmesi gereken konular”, “araç durdurma”, “şahıs arama teknikleri” gibi konularda da eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yerinde incelediği eğitimlerin ardından komiser yardımcılarına hitap etti. “Şu anda yurt içinde de yurt dışında da yoğun bir gündemimiz var. İstanbul olarak da yoğun bir gündemimiz var. Bütün gözler İstanbul’da. İstanbul’da da sizlerin üzerinde... Yoğun çalışıyoruz, yoruluyoruz ama ülkemizi, şehrimizi, insanlarımızı birçok beladan kurtarıyoruz. Önlediğimiz olayları saymakla bitiremeyiz. Her bir olayda onlarca insanımızı kurtarıyorsunuz. 1 Ocak’tan bu yana İstanbul’da ciddi bir eylem olmadı. İnşallah da olmayacak. Çok dikkatli olacağız. Sizlere emanet edilen mahiyetinize sahip çıkacaksınız. Vatandaşlarımıza destek olacaksınız. Çok nazik olacaksınız. Nasıl bir eğitim aldığınızı hissettireceksiniz. Bu zor günlerde vatandaşımız polisin kıymetini çok iyi biliyor. Çok büyük destek sağlıyorlar. Bu desteği boşa çıkarmayacağız. İyi bir eğitim aldınız, iyi bir başlangıç oldu. İnşallah görevde birçok yerde karşılaşacağız" diyen Çalışkan'ın, "Hayırlı olsun” dileklerini de ilettiği, programı başarıyla tamamlayan 364 komiser yardımcısı 13 Kasım itibariyle İstanbul’daki görevlerine başladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Polis Akademisiİstanbul Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzinsiz kazı ! Bölgeyi kamp alanına çevirmişler
İzinsiz kazı ! Bölgeyi kamp alanına çevirmişler
Hz. Muhammed cezaevindeki FETÖ'cü darbecilere sofra kurmuş
Hz. Muhammed cezaevindeki FETÖ'cü darbecilere sofra kurmuş
Zara'dan maaşlarını alamayan işçiler: Bir gün geldik firma yok
Zara'dan maaşlarını alamayan işçiler: Bir gün geldik firma yok

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim