Atanan komiser yardımcılarına terör eğitimi

GÖZ dolduran eğitimlerde komiser yardımcılarının terörle mücadelede silah kullanma yeteneklerinin geliştirilmesi, ani olaylar karşısında hızlı karar verebilmeleri ve bilinçli müdahaleyi geliştirme tekniklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Komiser yardımcıları, üç hafta süren eğitimlerin büyük kısmında terörle mücadele konusunda donatıldı. Terörle Mücadele alanında işlenen konular şunlar: El yapımı patlayıcı madde araması, silah eğitimi, şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbiri alınması, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri tarafından kullanılan silahların tanıtılması, operasyonel atış teknikleri, tabanca kullanım teknikleri, MP-5 makinalı tabanca ile atış, Ak 47 kaleşnikof ile atış, pusudan kurtulma, ateş altındayken araçla ilerlemenin yolları, devriye hizmetlerinde el bombasına karşı dikkat edilmesi gereken noktalar.

Programda ayrıca “resmi belgede sahtecilik”, “madde kullanım ve mücadele”, “ilk yardım”, “yakalama ve gözaltına alma esasları”, “nezarethanede dikkat edilmesi gereken konular”, “araç durdurma”, “şahıs arama teknikleri” gibi konularda da eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yerinde incelediği eğitimlerin ardından komiser yardımcılarına hitap etti. “Şu anda yurt içinde de yurt dışında da yoğun bir gündemimiz var. İstanbul olarak da yoğun bir gündemimiz var. Bütün gözler İstanbul’da. İstanbul’da da sizlerin üzerinde... Yoğun çalışıyoruz, yoruluyoruz ama ülkemizi, şehrimizi, insanlarımızı birçok beladan kurtarıyoruz. Önlediğimiz olayları saymakla bitiremeyiz. Her bir olayda onlarca insanımızı kurtarıyorsunuz. 1 Ocak’tan bu yana İstanbul’da ciddi bir eylem olmadı. İnşallah da olmayacak. Çok dikkatli olacağız. Sizlere emanet edilen mahiyetinize sahip çıkacaksınız. Vatandaşlarımıza destek olacaksınız. Çok nazik olacaksınız. Nasıl bir eğitim aldığınızı hissettireceksiniz. Bu zor günlerde vatandaşımız polisin kıymetini çok iyi biliyor. Çok büyük destek sağlıyorlar. Bu desteği boşa çıkarmayacağız. İyi bir eğitim aldınız, iyi bir başlangıç oldu. İnşallah görevde birçok yerde karşılaşacağız" diyen Çalışkan'ın, "Hayırlı olsun” dileklerini de ilettiği, programı başarıyla tamamlayan 364 komiser yardımcısı 13 Kasım itibariyle İstanbul’daki görevlerine başladı.