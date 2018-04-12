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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Atamaları yanlışlıkla WhatsApp'tan paylaşan müdür, görevden alındı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan atama listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'Okul Müdürleri' grubuna gönderen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, görevden alındı

Atamaları yanlışlıkla WhatsApp'tan paylaşan müdür, görevden alındı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan atama listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'Okul Müdürleri' grubuna gönderen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, görevden alındı

12 Nisan 2018 Perşembe 13:16
Atamaları yanlışlıkla WhatsApp'tan paylaşan müdür, görevden alındı!
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DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde, daha sınav yapılmadan, ilçedeki okullara temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini yanlışlıkla WhatsApp'tan 'Okul Müdürleri' grubuna gönderdiği belirtilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, görevinden alındı.

ATAMA LİSTESİNİ YANLIŞLIKLA WHATSAPP'TAN PAYLAŞTI
İddiaya göre, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir WhatsApp hattından, geçen, 29 Mart'ta yanlışlıkla 'okul müdürleri grubu'nda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı liste paylaştı. Bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isim ve atamalarının yapılmasının istendiği okulların yer aldığı liste, kısa sürede yayıldı. Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama başvurularının sonucunun Temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen, şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, 'torpil' listesi olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, söz konusu listeyi sildi.

"TORPİL LİSTESİ" DENİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Atama listesinin yanlışlıkla WhatsApp'ta 'okul müdürleri' grubunda paylaşılmasının ardından Eğitim İş Sendikası Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan basın açıklaması ile duruma tepki gösterip söz konusu listeyi 'torpil listesi' olarak nitelerken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Soruşturma sürerken, Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir görevinden alındı. Yerine Çal İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atandı. Çiçekdemir'in eski kadrosu olan şube müdürlüğüne görevine çekildiği öğrenildi.

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DenizliAcıpayamWhatsappİbrahim Çiçekdemir
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