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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Polis Akademisi Başkanlığı'na Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı

GÜNCEL 04.10.2019, 08:13
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Polis Akademisi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz Çolak atandı.

 

Söz konusu atama 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

 

Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları İlker Karakaş, Derya Topuksak, Elif Türk Güneş, Furkan Yılmaz, Gökhan Akyol, Gökhan Kıraç, Muammer Akın, Mustafa Orkun Çelik, Nefiset Akkaya, Recep Güner, Rıza Harun Özer, Umut Akın ve Yaşar Ertan'ın atamaları gerçekleştirildi.

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