Ata törenlerle anılacak
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle 10 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlenecek
Ramazan ÖZDEMİR
PROGRAMA Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak da katılacaklar. Program 10 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, ardından saat 09.05’te siren sesi ile öğrenciler ve hazır bulunanlar tarafından iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımız, hızlı bir şekilde göndere çekilecek ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilecek. Saygı duruşu esnasında 2 dakika süresince belediye hoparlöründen, kamu kurum ve kuruluşları işyeri sirenlerini, resmi ve özel araçlar da klaksonlarını çalacaklar. Anma töreni Alanya Kültür Merkezi’nde saat 09.45’ten itibaren Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan program kapsamında devam edecek.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
|İmsak
|06:00
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|12:46
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|18:00
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|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|20
|2. Alanyaspor
|10
|19
|3. Sivasspor
|10
|18
|4. Malatyaspor
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5