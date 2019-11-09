Ata törenlerle anılacak

Ramazan ÖZDEMİR

PROGRAMA Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak da katılacaklar. Program 10 Kasım Pazar günü saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, ardından saat 09.05’te siren sesi ile öğrenciler ve hazır bulunanlar tarafından iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımız, hızlı bir şekilde göndere çekilecek ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilecek. Saygı duruşu esnasında 2 dakika süresince belediye hoparlöründen, kamu kurum ve kuruluşları işyeri sirenlerini, resmi ve özel araçlar da klaksonlarını çalacaklar. Anma töreni Alanya Kültür Merkezi’nde saat 09.45’ten itibaren Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan program kapsamında devam edecek.