ATA AÖF sınavları ilk kez ALKÜ’de yapılacak

ATA AÖF sınavları artık Alanya’da da yapılacak. İlk sınavlar 23-24 Mart 2019 tarihlerinde (ara sınav) ALKÜ kampüsünde gerçekleştirilecek, Mayıs ayında ise final sınavları yapılacak. Üniversite hayali kuranlar veya ikinci bir üniversiteden mezun olmak isteyenler için bir fırsat olarak değerlendirilen ATA Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir. ATA AÖF ile ilgili tüm detaylı bilgilere https://www.ataaof.edu.tr/AnaSayfa/Index web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Konuyla ilgili olarak ALKÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Anadolu Üniversitesi işbirliğinde devam ettirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programları sınavları Alanya’da 6 yıldır başarıyla yürütülmektedir. Üniversitemiz, Erzurum Atatürk Üniversitesiyle (ATA) yeni bir işbirliği başlatarak ATA AÖF sınavlarını da Alanya’da yürütecek” denildi.

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavları (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

HANGİ BÖLÜMLER OKUNABİLİR?

Lisans programları (4 yıllık) : Halkla ilişkiler ve Tanıtım, İşletme, Kamu Yönetimi, Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji.

Ön lisans programları (2 yıllık) : Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Lojistik, Özel Koruma Güvenlik, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Reklamcılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yerel Yönetimler, Dış Ticaret.