AST'de çifte kutlama

ALANYA Sokak Tiyatrosu ekibi, mesai arkadaşları Özlem Pamuk için renkli ve eğlenceli bir doğum günü kutlaması organize etti. Kutlamaya katılanlar arasında, yönetmen Okan Özdil, genel sanat yönetmeni Hilmi Uyar, yönetim kurulu üyesi Muharrem Aksoy ve oyuncular vardı. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasını özenle kesen Pamuk, arkadaşlarına da ikram etmeyi ihmal etmedi. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi Tiyatro Eleştermenliği ve Dramaturji Bölümü'nü kazanan Özlem Pamuk için küçük bir veda gecesi de yapılmış oldu. Genel sanat yönetmeni Hilmi Uyar, "Özlem'in doğum gününü kutlar, üniversite hayatında da başarılar dileriz" dedi.