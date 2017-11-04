Asrın projesinde çivi çakmıştı! Erdoğan o çekici Türkiye'ye getirdi

ASRIN projesi Demir İpekyolu'nun Bakü-Tiflis-Kars hattı açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Aripov ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi törende raylara çivi çaktığu büyük çekici hatıra olarak Türkiye'ye getirdi.

HER AÇILIŞTAN BİR HATIRA

Yurt içindeki açılışlarda kurdeleyi kestiği makasları hatıra olarak alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek proje olan BTK Demiryolu projesi töreninde raylara çivi çaktığı büyük çekici de hatıra olarak Türkiye'ye getirdi.

Törende önce çekici ne yapacağını bilemeyen diğer 4 lider Erdoğan'ın çekici Türk yetkililere vermesi üzerine onlar da arkalarındaki yetkililere çekiçleri verdi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA LİDER KATILMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğindeki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Alat Limanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katılmıştı.

ALİYEV, ERDOĞAN'DAN EXPO YARDIMI İSTEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Bakü gezisinde, ülkesinde yapılacak EXPO için Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti. Antalya'da yapılan EXPO'nun çok başarılı olduğu üzerinde duran Aliyev, bu konuda destek istedi. Erdoğan ise Türkiye'nin bütün gücüyle ve imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olacağını, tecrübelerini paylaşacaklarını dile getirdi.

(Kaynak: Milliyet)