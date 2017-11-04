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Asrın projesinde çivi çakmıştı! Erdoğan o çekici Türkiye'ye getirdi

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan demiryolu projesinin töreninde 4 ülke lideriyle raylara çivi çakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük çekici hatıra olarak Türkiye'ye getirdi

Asrın projesinde çivi çakmıştı! Erdoğan o çekici Türkiye'ye getirdi

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan demiryolu projesinin töreninde 4 ülke lideriyle raylara çivi çakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük çekici hatıra olarak Türkiye'ye getirdi

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:03
Asrın projesinde çivi çakmıştı! Erdoğan o çekici Türkiye'ye getirdi
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ASRIN projesi Demir  İpekyolu'nun Bakü-Tiflis-Kars hattı açıldı. Törene  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev,  Kazakistan Başbakanı Sagintayev,  Özbekistan Başbakanı Aripov ve  Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi törende raylara çivi çaktığu büyük çekici hatıra olarak  Türkiye'ye getirdi.

HER AÇILIŞTAN BİR HATIRA

Yurt içindeki açılışlarda kurdeleyi kestiği makasları hatıra olarak alan  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi  İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek proje olan BTK Demiryolu projesi töreninde raylara çivi çaktığı büyük çekici de hatıra olarak  Türkiye'ye getirdi.

Törende önce çekici ne yapacağını bilemeyen diğer 4 lider Erdoğan'ın çekici Türk yetkililere vermesi üzerine onlar da arkalarındaki yetkililere çekiçleri verdi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA LİDER KATILMIŞTI

Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev'in ev sahipliğindeki  Azerbaycan'ın başkenti  Bakü'nün Alat Limanı'ndaki törene  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili,  Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev ve  Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov katılmıştı.

ALİYEV, ERDOĞAN'DAN EXPO YARDIMI İSTEDİ

Azerbaycan  Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son  Bakü gezisinde, ülkesinde yapılacak EXPO için  Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini kaydetti.  Antalya'da yapılan EXPO'nun çok başarılı olduğu üzerinde duran Aliyev, bu konuda destek istedi. Erdoğan ise  Türkiye'nin bütün gücüyle ve imkanlarıyla  Azerbaycan'ın yanında olacağını, tecrübelerini paylaşacaklarını dile getirdi.

(Kaynak:  Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Ipek YoluTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
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