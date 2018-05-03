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ASOS bu yıl 4’ncü kez kapılarını açtı

ALKÜ organizasyonunda bu yıl 4’ncü kez düzenlenen ASOS Congress, 1500 yerli 250’ye yakın da yabancı bilim insanının katılımıyla başladı

ASOS bu yıl 4’ncü kez kapılarını açtı

ALKÜ organizasyonunda bu yıl 4’ncü kez düzenlenen ASOS Congress, 1500 yerli 250’ye yakın da yabancı bilim insanının katılımıyla başladı

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:22
ASOS bu yıl 4’ncü kez kapılarını açtı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde organize edilen Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress) bu yıl 4’ncü kez gerçekleştiriliyor. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda başladı. ABD, Almanya, Cezayir, Ürdün, Yemen, Irak, Azerbaycan, Estonya ve daha pek çok Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri ile Türki devletlerden akademisyen ve bilim insanının katıldığı programın açılışında konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, organizasyona ilişkin bilgiler verdi. Etkinliğe Türkiye’den 1bin 490, yurt dışından da 227 yabancı bilim insanının katıldığını ifade eden Rektör Pınarbaşı, “ASOS’la dördüncü kez üniversitemizde kongre gerçekleştiriyoruz. Bu kongre sosyal alanlar anlamında Türkiye’nin en büyük kongresi. Bin 500 civarında Türk, 250 civarında da yabancı akademisyeni 3 gün boyunca misafir edeceğiz. Bilimsel çalışmaların sunulduğu bir organizasyon olacak. Alanya, tarihi çok eskilere dayanan, bin 200’lerde Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen bir ilçemiz. Uluslararası bir şehir. Alanya’mızda 40 bin civarında yabancının evi var ve 20 bin civarında yabancı sürekli yaşıyor. Bu sene üniversite olarak burada 5’inci sempozyumu yapıyoruz. Üniversitemiz hızla gelişen bir üniversite. Marka olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Bu tür programların da büyük katkıları olduğuna inanıyoruz” dedi. Pınarbaşı’ya konuşmasından sonra Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serdar Yavuz tarafından teşekkür plaketi verildi. Program müzik dinletisi ile devam etti. Ardından ise kongrede ele alınacak konular görüşüldü ve katılımcılara aktarıldı

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Son Güncelleme: 03.05.2018 09:29
Anahtar Kelimeler:
ASOSEstonyaAzerbaycanIrakYemenÜrdünCezayirAlmanyaABDASOS CongressOrganizasyonALKÜ
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