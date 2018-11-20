ASMEK’ten bilgisayar işletmenliği kursu

YAKLAŞIK 750 öğrencisi bulunan Alanya ASMEK farklı alanlarda her yaştaki kursiyerlere ücretsiz kurslar veriyor. Kurs neticesinde başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilerek vatandaşların ya bir işe girmesine ya da kendi işini kurmasının önü açılıyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Alanya ASMEK, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde üç ayrı gruptan oluşacak bilgisayar işletmenliği kursu açıyor. Aralık ayında başlayacak kurslara katılmak isteyenler Alanya Asmek’in Cuma Pazarı içinde bulunan binasına giderek kayıtlarını yaptıracak. Kurs sonunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

