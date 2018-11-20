ASMEK’ten bilgisayar işletmenliği kursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ASMEK, yeni bir kurs açıyor. Bu dönem 34 kurs açan ASMEK, 35. Kursunu bilgisayar işletmenliği üzerine açıyor

ASMEK’ten bilgisayar işletmenliği kursu
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YAKLAŞIK 750 öğrencisi bulunan Alanya ASMEK farklı alanlarda her yaştaki kursiyerlere ücretsiz kurslar veriyor. Kurs neticesinde başarılı olanlara  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilerek vatandaşların ya bir işe girmesine ya da kendi işini kurmasının önü açılıyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Alanya ASMEK, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde üç ayrı gruptan oluşacak bilgisayar işletmenliği kursu açıyor. Aralık ayında başlayacak kurslara katılmak isteyenler Alanya Asmek’in Cuma Pazarı içinde bulunan binasına giderek kayıtlarını yaptıracak. Kurs sonunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika  verilecek. 
 

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