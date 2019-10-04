ASMEK'ten iki yeni kurs
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) 2019-2020 yeni dönem kayıtları sona erdi.
GÜNCEL 03.10.2019, 21:58
ALANYA'DA kontenjan açığı bulunan ebru ve sır altı çini uygulaması kurslarına yeni kayıtlar alınacak. Bu ay içinde 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’na başlayacak olan Alanya ASMEK’te kontenjan açığı bulunan ebru sanatı ve sır altı çini uygulaması kurslarına yeni kayıtlar için talep alınacak. Her iki kurstan birinde yer almak isteyen vatandaşların, Alanya ASMEK’in Cuma Pazarı içinde bulunan binasına giderek, şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Kursiyerler, kayıtlarla ilgili ASMEK’in sorumlularından bilgi alabilecek. Sınırlı sayıda kayıt yapılacak kontenjanlar için adayların 11 Ekim Cuma gününe kadar Alanya ASMEK’e şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.
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