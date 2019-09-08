ASMEK kayıtları bugün başlıyor

Mazluma GÖKTAŞ

BİNLERCE kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK’lerin yeni dönem kayıtları başlıyor. ASMEK’te 2019-2020 eğitim yılında da birbirinden farklı alanlarda meslek edindirme ve hobi amaçlı kurslar açılacak.

ONLINE BAŞVURU YAPILACAK

9 Eylül Pazartesi günü kurs kayıtlarını almaya başlayacak olan ASMEK’lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında Antalya merkez, Alanya ve diğer ilçelerinde 32 kurs merkezinde 194 branşta 728 kurs verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK kurslarına kayıtlar iki aşamalı olacak. Kurslara kayıt olmak isteyenler ilk etapta 9-12 Eylül 2019 tarihleri arasında https://mek.antalya.bel.tr adresine online başvuru yapacak.

EVRAKLAR KURS MERKEZİNE TESLİM EDİLECEK

Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 13-17 Eylül 2019 tarihleri arasında evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ASMEK kursiyer kayıt formu isteniyor. ASMEK kursları ile ilgili detaylı bilgileri ve kurs listesi www.asmek.org.tr adresinden de öğrenilebilecek.