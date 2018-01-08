ASMEK kayıtları başladı

KURSİYER adayları 8-14 Ocak tarihleri arasında başvurularını internet üzerinden yapabilecek. Başvuru süreçlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle artık başvuruların www.asmek.org.tr adresinden online olarak yapılacağı bildirildi. Kursiyerlerin bu dönemde hem mesleki hem de sanatsal kurslardan ücretsiz yararlanabileceği belirtildi. Kursiyer adaylarının 15-21 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden yaptıkları ön kayıtlarını kurs merkezlerine giderek onaylatmaları gerekirken, eğitimlerin 12 Şubat Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.
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