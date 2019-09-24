Asmaca Yolu asfalta hazırlanıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Obaalacami grup yolundan Asmaca Mahallesi’ne giden 5.5 kilometre uzunluğundaki yolu asfalta hazırlıyor.
GÜNCEL 24.09.2019, 12:17
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekibi daha önce genişletilen Obaalacami Mahallesi Grup Yolu ile Asmaca Mahallesi’ni bir birine bağlayan 5.5 km uzunluğundaki yolda asfalta hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde stabilize çalışmaları yapılan, şarampolleri ve su giderleri tamamlanan yolda asfalt için astar dökümüne geçildi.
YOLDAKİ KONFOR ARTTI
Daha önce iki aracın yan yana geçmesinin zor olduğu yolda yapılan genişletme çalışmalarından sonra trafik akışı da rahatlayacak. Kısa sürede asfaltlanacak olan yol tamamlandıktan sonra Asmaca sakinleri hem kendi mahallelerine hem de yaylaya daha konforlu ve rahat bir şekilde seyahat edebilecekler.
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