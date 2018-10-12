Asmaca'da şehit evinin yolu betonla kaplandı

MEHMET Şen, 1997 yılında Mardin Cevizli Karakolunda hain PKK saldırısı sonucu şehit edilmişti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaları yerinde inceledi ve şehidin anne ve babasını evlerinde ziyaret etti.

ŞEHİT BABASI “ ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Ziyarette bir değerlendirme yapan baba Hasan Şen, “Belediye Başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Her zaman bir sorunumuz olduğu zaman kendisine başvuruyoruz. Şimdide bizi kaliteli bir yola kavuşturdu. Kendisine ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

ASMACA MUHTARI ABDULLAH ZAFER “ATALARIMIZIN ATLARLA ÇIKAMADIĞI YERLERE YÜCEL SAYESİNDE TAKSİYLE ÇIKIYORUZ”

Şehit evinde bir süre kalan Başkan Yücel, daha sonra kendisini mahalle meydanında karşılayan mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Mahalle sakinleri, Yücel’e şehit ve yakınlarına gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Abdullah Zafer, “Atalarımızın daha önce atlarla çıkamadığı yerlere şimdi başkanımız sayesinde taksiyle çıkıyoruz. Allah personelinden de kendisinden de razı olsun” diye konuştu.

YÜCEL, “ ŞEHİDİMİZİN EMANETİ BİZİM EMANETİMİZ”

Başkan Yücel, “Şehidimiz ve emaneti bizim emanetimiz. Annesi babası bizim babamız ve annemiz. Belediye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışmaktayız. Yaptığımız yol ile şehidimizin ailesi kolaylık ve rahatlık yaşayacaklar. Şehidimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum, annesine ve babasına sabırlar diliyorum” dedi.