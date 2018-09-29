'Aslan Parçam'ın Antalya'daki çekimleri tamamlandı

KADROSUNDA Türkiye'nin sevilen oyuncuları Kahraman Sivri Arslan, Ayçe Abana, Hacı Ali Konuk, Orçun Kaptan, Sevil Uyar, Ergin Kılıkçıer Rukiye Yenigün, Deniz Özarman ve Haluk Levent gibi isimlerin bulunduğu film önümüzdeki aylarda vizyona girecek. Antalya'nın tarihi ve doğal platolarının sete çevrildiği çekimler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in yaptığı 'Aslan Parçam' isimli duygusal komedi sinema filminin setinde Antalya'da yaşayan birçok figüran görev aldı.

Çekimlerin tamamlanmasını hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştiren film ekibi, Antalya'dan İstanbul'a mutlu döndüklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 11:02