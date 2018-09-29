'Aslan Parçam'ın Antalya'daki çekimleri tamamlandı

Çekimleri Antalya'nın tarihi Balbey mahallesinde başlayan ardından Kemer ve çevresinde devam eden, 'Aslan Parçam' isimli sinema filminin çekimleri tamamlandı. İki hafta süren çekimlerde, bölgenin tarihi ve doğal bölgeleri sete çevrildi. Çekimlerde Antalya'nın doğal güzellikleri bol bol kameranın kadrajına girdi.

'Aslan Parçam'ın Antalya'daki çekimleri tamamlandı
banner404

KADROSUNDA Türkiye'nin sevilen oyuncuları Kahraman Sivri Arslan, Ayçe Abana, Hacı Ali Konuk, Orçun Kaptan, Sevil Uyar, Ergin Kılıkçıer Rukiye Yenigün, Deniz Özarman ve Haluk Levent gibi isimlerin bulunduğu film önümüzdeki aylarda vizyona girecek. Antalya'nın tarihi ve doğal platolarının sete çevrildiği çekimler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in yaptığı 'Aslan Parçam' isimli duygusal komedi sinema filminin setinde Antalya'da yaşayan birçok figüran görev aldı.

Çekimlerin tamamlanmasını hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştiren film ekibi, Antalya'dan İstanbul'a mutlu döndüklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 11:02
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Plajda, gençlik festivali heyecanı
Plajda, gençlik festivali heyecanı
  1. ANTALYA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479