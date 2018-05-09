Askeri üs bölgesine yıldırım düştü

NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bölgesinde dağlık alana gök gürültüsü ile birlikte yıldırım düştü. Dumanları fark eden askeri yetkililer, orman yangın söndürme ekiplerine haber verdi. Bölgeye karayolu bulunmadığından yangına denizden müdahale etmesi için bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan yangın helikopteri alevlere müdahale etti. Denizden de Sahil Güvenlik botu limandan aldığı yangın söndürme işçilerini karaya çıkarttı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı. Çıkan yangında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü
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