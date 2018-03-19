Askeri okul sınav sorularını çalmışlar

AYDIN Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geçen 6 Mart'ta, Antalya, Ankara, Gümüşhane ve İzmir olmak üzere 5 ilde, askeri okullara öğrenci almak için yapılan sınav sorularını FETÖ/PDY adına çalanlara yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'butik ev sorumlusu' olarak bilinen Y.B. ile diğer şüpheliler İ.E.D., B.Ç., K.Ç.D. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan, Fethullah Gülen'ın iki kitabı ile 1 ajanda, cep telefonları, bilgisayar, ve hafıza kartlarına el konuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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