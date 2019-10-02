"Askeri öğrenci olamaz" raporu veren FETÖ'cü tabiplere gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen askeri tabiplerin, örgütün kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yapılarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören ve bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci hakkında teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu düzenlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Bu askeri tabiplerin, söz konusu öğrencilerin harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlerine ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının KBB, dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edildiği belirtilen açıklamada, buna ilişkin tetkik ve grafilerin ayrı ayrı değerlendirildiği bilgisine yer verildi.



Açıklamada, "Raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve bulgular içerdiğinin belirlendiği, böylece FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşılmıştır." denildi.