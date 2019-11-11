Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
Batman'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GÜNCEL 11.11.2019, 07:15
BATMAN'IN Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı. Hasankeyf ilçesinden Gercüş İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.
BİR ASKER VE BİR GÜVENLİK KORUCUSUNUN DURUMU AĞIR
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:02
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6