Askeri araç devrildi: 19 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı

Askeri araç devrildi: 19 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi  içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.
 
Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla  Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 12:46
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