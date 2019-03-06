Askere giden çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

ASKERE giden erkek çalışanlar, bu sebeple istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alabilirler mi? Merak edilen bu sorunun cevabı haberimizde...

ASKERE GİDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte 1475 sayılı İş Kanunuyürürlükten kaldırılmıştır ancak 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesinin yürürlüğü sürmektedir. Buna göre, Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işinden kendi istekleri ile ayrılanlar, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Ayrıca; "Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder."