Asker, polis ve yargıçtan sonra türbanlı pilot

Türk Hava Yolları'nın yetiştirilmek üzere eğitim sürecine dahil ettiği ilk türbanlı pilot adayı Fatma Durmuş, 14 aylık eğitimden sonra THY tarihinde ilk kez kokpite oturan türbanlı pilot olarak tarihe geçecek

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Asker, polis ve yargıçtan sonra türbanlı pilot
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THY tarihinde ilk kez türbanlı bir pilot adayını eğitim sürecine dahil etti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan Fatma Durmuş, THY’nin yetiştirilmek üzere pilot adayı alım ilanına başvurdu ve kabul edildi.

Durmuş,THY’nin sözlü ve yazılı mülakatlarından sonra eğitim sürecine alındı.

THY’nin seçtiği 16 kişilik grupla birlikte eğitim almak için Isparta’da bulunan Er-Ah Havacılık Akademisi’nde teorik eğitimlere başlayan Fatma Durmuş, 14 aylık eğitimini başarıyla tamamlaması halinde Türk Hava Yolları kokpitindeki yerini alacak.

Böylece Durmuş, THY tarihinde ilk kez kokpite oturan başörtülü pilot olarak tarihe geçecek.

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