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Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil dehşet saçtı

Ümraniye'de takla atan otomobil önce bir yayaya daha sonrada başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil dehşet saçtı

Ümraniye'de takla atan otomobil önce bir yayaya daha sonrada başka bir araca çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:31
Aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil dehşet saçtı
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KAZA saat  05.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi 'nde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen otomobilin  sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar atmaya başladı. Araç önce yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı. Otomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi. Çarptığı aracın sürücüsünü de yaralayan sürücü, araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri sıkışan sürücü araçtan çıkardı. Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle işyeri zarar gören İsmail Aksu, “Alkollüymüş herhalde içki şişeleri vardı“ diye konuştu.
Kazada sonrası takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
HızOtomobilDehşet
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