Aşık Veysel Antalya'da türküleriyle anıldı

'GÖNÜL Gözü Görenler Aşık Veysel'i Anma Konseri' Demre Belediyesi Kültür Salonu'nda verildi. Konseri, Demre Cumhuriyet Savcısı Esra Kırşan, yargı mensupları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çoşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi. 27 kişilik koroyu, müzik öğretmeni Fatih Evsen yönetti. Konser, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüyle başladı. 'Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım', 'Beni Hor Görme Kardaşım' türküleriyle devam eden konserde, koro üyeleri Süleyman Helvacı, Serdar Yiğit Tarı, Murat Çalışkan ve Gülnisal Aydın, Aşık Veysel'den solo türküler seslendirdi. Konser, Aşık Veysel'in, Kekliğidim Vurdular türküsüyle sona erdi.

Koro şefi Fatih Evsen, "Aşık Veysel, Anadolu'nun bağrından çıkmış, kendini halk müziğine adamış, köy enstitülerinde öğretmenlik yapmış büyük bir halk ozanı. Bu konserle, onu sizlere bir kez daha anımsatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak istedik. Bu kalabalık izleyicilerimizle, bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.